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محافظات

محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:43 م
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
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محمود زيدان
عبر أهالي محافظة كفر الشيخ، عن تقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية على مد فترة التصالح من 15 أغسطس لـ 15 سبتمبر المقبل؛ لمنح فرصة للجادين في التصالح في استكمال أوراقهم.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس  وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ، قوبل بارتياح كبير بين المواطنين في المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه يناشد  المواطنين بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لإقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، توافدًا كبيرًا من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن العمل انتظم  في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ للتيسير عليهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور
محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور
محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور
محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور
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