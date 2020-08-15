ضياء رشوان: لا نريد إيقاف مسيرة التنمية مع استمرار التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حروب جيل رابع يتم شنها على المنطقة وعلى مصر .

وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك اشكالية سياسية للحديث عن تواجد حالة حرب جيل رابع أو خامس في ظل إحداث التنمية داخل المجتمع".





وتابع ضياء رشوان:" الحرب التقليدية في مصر في أكتوبر 1973 أدت إلى وجود حياة غير تقليدية داخل المجتمع وتعطيل جهود التنمية والبناء ".





وأكمل ضياء رشوان : "حروب الجيل الرابع والخامس ذات طابع دائم وعلى الدولة توعية المواطن بمخاطر الحروب وكيفية مواجهتها لانه لا جبهة لها لانها متواجدة على السوشيال ميديا فقط ".





ولفت ضياء رشوان: " لدينا حوالي 65 مليون مستخدم للإنترنت"، مضيفا:" لا نريد أن نوقف مسيرة التنمية وعلينا ان نستمر في توعية المواطن بمخاطر الجيل الرابع والخامس ".



