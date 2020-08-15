AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضياء رشوان: لا نريد إيقاف مسيرة التنمية مع استمرار التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:43 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
Advertisements
هاني حسين
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حروب جيل رابع يتم شنها على المنطقة وعلى مصر .
 
وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك اشكالية سياسية للحديث عن تواجد حالة حرب جيل رابع أو خامس في ظل إحداث التنمية  داخل المجتمع".

وتابع ضياء رشوان:"  الحرب التقليدية في مصر  في أكتوبر 1973 أدت إلى وجود حياة غير تقليدية داخل المجتمع وتعطيل جهود التنمية والبناء ".

وأكمل ضياء رشوان : "حروب الجيل الرابع والخامس ذات طابع دائم وعلى الدولة توعية المواطن بمخاطر الحروب وكيفية مواجهتها لانه لا جبهة لها لانها متواجدة على السوشيال ميديا فقط ".

ولفت ضياء رشوان: " لدينا حوالي 65 مليون مستخدم للإنترنت"، مضيفا:" لا نريد أن نوقف مسيرة التنمية وعلينا ان نستمر في توعية المواطن بمخاطر الجيل الرابع والخامس ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تضع القطاع المدني تحت ضغط.. فيديو

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تستهدف الإنسان وتضعه تحت ضغط نفسي وعصبي

ضياء رشوان: حروب الجيل الرابع لا تحتاج لإنفاق عسكري هائل لتجهيز الجيوش

ضياء رشوان: المناخ المضطرب خلق فرصة لتنفيذ مخططات حروب الجيل الرابع في 2011

للوصول إلى الدولة الفاشلة.. ناجي شهود يكشف طريقة تنفيذ حروب الجيل الرابع.. فيديو

ترشيحاتنا

مع آسر ياسين.. نيللى كريم تروج للجزء الثانى من مسلسل "بـ100 وش"

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى العادى؟ .. 11 فائدة

شاهد.. عمرو دياب يحمل دينا الشربينى على ظهره من كواليس أماكن السهر

القرشينات أهم من الولاء.. شادي محمد يوجه رسالة غاضبه للاعبي الأهلي الهاربين

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

بعد انتقاده التطبيع.. نشأت الديهي: أبو تريكة آراؤه على رأسي بـ"شرط"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. خطوات ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

بعلم لبنان.. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم