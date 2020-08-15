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محافظات

زراعة الوادي: توفير تقاوي بطاطس محسنة وراثياً للمزارعين

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:59 م
تقاوي البطاطس
تقاوي البطاطس
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس محمد كامل محمد ضاحي مدير عام القطاع الزراعي الوادي الجديد، إن مديرية الزراعة وفرت تقاوى بطاطس مُحسنة وراثيًا لطرحها للمزارعين هذا العام .

وأوضح أن التقاوي المحسنة تهدف إلي  تنمية الثروة الزراعية والتوسع فى زراعة محصول البطاطس كأحد المحاصيل الإستراتيجية والإقتصادية الهامة .

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وقال إن المديرية وفرت تقاوى صنف ديامونت وعلى من يرغب الشراء التوجه لإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة لافتا المديرية وفرت التقاوى بأسعار خاصة للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة .

من  جانب أخر اكد كامل إن المديرية تواصل خلال هذه الفترة حملاتها لمزارع النخيل على مستوى مراكز المحافظة الخمس للتاكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء .

واضاف ان هناك حملات دورية  للتاكد من الرش الوقائي للنخيل للوقاية من الأمراض والآفات التى تصيب المحصول خلال هذه الفترة .

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