فرج عامر: من الصعب شراء صلاح محسن وناصر ماهر بشكل نهائي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق أهدر فوزا كبيرا أمام المقاولون العرب.





وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أهدرنا فوز كبير أمام المقاولون العرب، قدمنا مباراة جيدة جدا".





وأكمل: "الفترة المقبلة ستكون افضل مازال امامنا وقت لتحسين النتائج".





وأضاف: "من الصعب شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي.. هم من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة ولكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي".





وأردف: "ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".