AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حادثا مأساويا، حيث انهار عقار مكون من ثلاثة طوابق فوق سكان المنزل عقب انفجار أسطوانة غاز في الدور الأرضي للعقار مما أدى لانهيار العقار بأكمله .

اقرأ أيضا:- تحرير 15 محضر تمويني خلال حملة مكبرة بالمنوفية

 وانتقل صدي البلد لمعرفة تفاصيل الواقعة الأليمة وتحدث معنا فتحي محمد أحد جيران المنزل المنهار قائلا مع اقتراب الساعة العاشرة مساء بدأت الشوارع تخلو من المارة وبدأ الهدوء يسيطر على القرية إلا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلا فقد شق هذا الهدوء صوت انفجار ضخم هز الشارع بأكمله وكاد يقتلع جدران المنازل من شدته ليهرول الجميع للشارع لنفاجأ بالأتربة قد تصاعدت لعنان السماء وسمعنا أصوات صراخ واستغاثات ليفاجأ الجميع بانهيار منزل بوسط الشارع لينطلق الجميع في مشهد جنوني لإنقاذ سكان المنزل دون ادني خوف من عواقب الانهيار. 

 
قال إسلام ضيف أحد الشباب الذين شاركوا في إخراج الضحايا من أسفل الأنقاض: "كنت خارج من بيتنا وسمعت صوت انفجار شديد جديدا وقفت مكاني أشوف ايه اللي حصل لقيت تراب كتير جدا في اخر الشارع ولقيت البيت وقع والناس طالعة تجري من بيوتها والأطفال الصغيرة بتعيط والنساء بتصرخ من المنظر المرعب ومن صوت الانفجار اللي خوف الناس كلها".


وأضاف: كل اهل البلد دخلوا جوا الأنقاض علشان يخرجوا السكان من تحت الأنقاض بدون اي تفكير في خوف أو في اللي ممكن يحصل تاني وكان كل اللي شاغل الناس أنهم يطلعوا الناس من تحت الأنقاض.


وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز قويسنا، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن سكان المنزل أسفل الأنقاض. 


وانتقلت قيادات مديرية الأمن وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة المحيطة بالعقار المنهار .
جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان
جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة

إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد

استخراج 3 جثث لسيدة وطفلين من أسفل عقار المحلة المنهار.. فيديو

انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية والحماية المدنية تبحث عن ضحايا تحت الانقاض

أسطوانة غاز وراء انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية

ترشيحاتنا

أصدقاء الزمن .. هالة صدقى برفقة محمد فؤاد وإلهام شاهين من الإجازة الصيفية

رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم

الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 17 وفاة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على مصر للمقاصة .. فيديو

ميسي الصغير.. طفل معجزة عمره 6 سنوات يمتلك جسدًا خرافيًا ولياقة مُبهرة.. فيديو وصور

100 مليون جنيه.. شوبير يرصد كواليس تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة