جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان





وانتقل صدي البلد لمعرفة تفاصيل الواقعة الأليمة وتحدث معنا فتحي محمد أحد جيران المنزل المنهار قائلا مع اقتراب الساعة العاشرة مساء بدأت الشوارع تخلو من المارة وبدأ الهدوء يسيطر على القرية إلا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلا فقد شق هذا الهدوء صوت انفجار ضخم هز الشارع بأكمله وكاد يقتلع جدران المنازل من شدته ليهرول الجميع للشارع لنفاجأ بالأتربة قد تصاعدت لعنان السماء وسمعنا أصوات صراخ واستغاثات ليفاجأ الجميع بانهيار منزل بوسط الشارع لينطلق الجميع في مشهد جنوني لإنقاذ سكان المنزل دون ادني خوف من عواقب الانهيار.





قال إسلام ضيف أحد الشباب الذين شاركوا في إخراج الضحايا من أسفل الأنقاض: "كنت خارج من بيتنا وسمعت صوت انفجار شديد جديدا وقفت مكاني أشوف ايه اللي حصل لقيت تراب كتير جدا في اخر الشارع ولقيت البيت وقع والناس طالعة تجري من بيوتها والأطفال الصغيرة بتعيط والنساء بتصرخ من المنظر المرعب ومن صوت الانفجار اللي خوف الناس كلها".









وأضاف: كل اهل البلد دخلوا جوا الأنقاض علشان يخرجوا السكان من تحت الأنقاض بدون اي تفكير في خوف أو في اللي ممكن يحصل تاني وكان كل اللي شاغل الناس أنهم يطلعوا الناس من تحت الأنقاض.









وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز قويسنا، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن سكان المنزل أسفل الأنقاض.







