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أخبار البلد

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:07 ص
الإمام الأكبر شيخ
الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب
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محمد وديع
أشاد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشئون الإسلامية الماليزي، بالدور الهام الذي يلعبه مبعوثي الأزهر في ماليزيا، معربًا عن تقدير قادة بلاده من ملك ماليزيا ورئيس وزرائها لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية؛ وأشار إلى قرارهما بمنح فضيلته جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442ه/2020م"، وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًا التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.


وأطلقت الحكومة الماليزية هذه الجائزة منذ العام 1987 وتمنحها بداية كل عام هجري لشخصية ممن ترى أنهم قدموا خدمات للأمة الإسلامية، سواء في ماليزيا أو على المستوى العالمي.


من جانبه، التقى السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، بوزير الشئون الإسلامية الماليزي الدكتور ذو الكفل محمد البكري، أمس الأول، الجمعة، بمقر وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا.


وأكد السفير جمال عبد الرحيم متولي، تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الهام الذي يلعبه الأزهر الشريف في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مُثنيًا على الدور الهام الذي تلعبه المنظمة العالمية لرابطة خريجي الأزهر الشريف - فرع ماليزيا، وموضحًا حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.
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