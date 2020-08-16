ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020

أشاد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشئون الإسلامية الماليزي، بالدور الهام الذي يلعبه مبعوثي الأزهر في ماليزيا، معربًا عن تقدير قادة بلاده من ملك ماليزيا ورئيس وزرائها لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية؛ وأشار إلى قرارهما بمنح فضيلته جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442ه/2020م"، وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًا التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.



وأطلقت الحكومة الماليزية هذه الجائزة منذ العام 1987 وتمنحها بداية كل عام هجري لشخصية ممن ترى أنهم قدموا خدمات للأمة الإسلامية، سواء في ماليزيا أو على المستوى العالمي.







من جانبه، التقى السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، بوزير الشئون الإسلامية الماليزي الدكتور ذو الكفل محمد البكري، أمس الأول، الجمعة، بمقر وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا.







