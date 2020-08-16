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فن

دموع وبكيت.. جنات تحقق مشاهدات عالية بعد ساعات من طرح الأغنية الجديدة ..فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:08 ص
جنات
جنات
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شروق ابراهيم
حققت أغنية " دموع وبكيت" للفنانة المغربية جنات 122 ألف مشاهدة بعد مرور ساعات قليلة من طرحها من ألبومها الجديد "أنا في انتظارك". 

الأغنية من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم. 

وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم بلال سرور، وعزيز الشافعي، وأمير طعيمة، وشادي نور، وتامر حسين، ورامي جمال، ووليد سعد.

جدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية "أبطال بلدنا" بالاشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.
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