الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا

أمر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السودانى الشقيق لدعم جهود السودان فى مكافحة جائحة (كوفيد-19) والحد من انتشارها، فى إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء فى مختلف المواقف الصعبة ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التى قد تمر بها الشعوب.





وأمر محمد بن راشد آل مكتوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية بها على القيام بدورها على أكمل وجه ومساعدة المصابين بالفيروس، فى تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة فى الأزمات التى تتطلب تضافر الجهود كافة للتخفيف من آثارها.



