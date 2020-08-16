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أخبار البلد

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ.

جدير بالذكر أنه مراعاة للظروف الراهنة فإن الوزارة، قصرت الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442 هـ على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) عقب صلاة المغرب يوم الخميس 1 من المحرم 1442هــ الموافق 20 أغسطس 2020م، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يكون هلال هذا العام الهجري الجديد علينا هلال خير ورحمة وبركة وشفاء.
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