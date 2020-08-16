الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ.





جدير بالذكر أنه مراعاة للظروف الراهنة فإن الوزارة، قصرت الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442 هـ على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) عقب صلاة المغرب يوم الخميس 1 من المحرم 1442هــ الموافق 20 أغسطس 2020م، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.



