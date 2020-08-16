AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:29 م
جثه
جثه
Advertisements
كتب – محمد صبري :
شهدت عمارات العبد بمنطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، عندما انهال عامل بسكين على عاطل بعد أن اكتشف ارتباطه بـ علاقة غير شرعية مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم 15 مايو بلاغا من الأهالى بقيام عامل بذبح عشيق زوجته داخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه.

فقام بإحضار السكين وسدد عدة طعنات له، وقام المجني عليه بفتح باب الشقة والهرب ولكنه سقط قتيلا أسفل العقار، تم ضبط الزوج المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهدف السرقة.. كشف لغز العثور على جثة موظف بالجيزة والقبض على الجناة

اكتشفا وجود زوجته.. لص وصديقه يشرعان فى سرقة شقة صيدلى بالزمالك

حكاية نيفين لطفي.. قصة 3 سنوات ونصف من فيلا أكتوبر لـ حبل المشنقة

ترشيحاتنا

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

أهل مكة أدرى بشعابها.. خبراء يردون على رغبة ميدو في تولي رئاسة لجنة الحكام

دفاعا عن حقوق مصر المائية.. مجلس الوزراء يطلق حملة النيل الحياة

السيسي: «مش سايبين حاجة في مصر مش بنشتغل فيها».. فيديو

AdvertisementS

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس