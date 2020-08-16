علي جمعة: التوسل بأم النبي ووالده محل خلاف بين العلماء .. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلماء اختلفوا في حكم التوسل بأم النبي – صلى الله عليه وسلم- ووالده، فذهب بعضهم إلى أنهم مؤمنان، وذهب آخرون إلى أنهم من أهل الفترة؛ فهم ناجون، وذهب غيرهم إلى أنهم ليسوا من الناجين.





وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال: « ما حكم التوسل بأم النبي ووالده؟» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « سي بي سي» أننا نرجح الرأي الثاني بأنهم كانوا من أهل الفترة لكثرة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، والله من رحمته بأبويه وغيرهم من البشر يقول في كتابه العزيز: « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا»، ( سورة الإسراء: الآية 15).





وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن أم النبي – صلى الله عليه وسلم- آمنة بنت وهب لها مكانة كبيرة عند الله، فقد اختارها لتحمل في رحمها انسان كامل رباني، فلا غضاضة في التوسل بها وبوالده سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، مشيرًا:« أما التوسل بالسيدة مريم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة و الأئمة الأربعة بخلاف من لا يجيز التوسل أصلًا، والأمة تكاد تكون مجمعة على التوسل بأمثال هؤلاء الأكابر كسيدنا عيسي والسيدة مريم والرسول وكافة الأنبياء والصالحين والمتصدرين من أهل البيت، كالسيدة زينب، وسيدنا الحسين».





وأوضح في وقت سابق، أن الأديان كلها من الإسلام وغيره ترى أن الروح باقية وأنها حين تخرج إلى ما بعد البرزخ تكون باقية ولها فعل فيمكن أن تدعو وتستغفر لمن في الأرض، وأنه المسلم حينما يذهب إلى سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة، فهذا أمر جائز شرعا، فالسيدة زينب مثلا كانت مستجابة الدعوة وحين يسألها شخص الدعاء إلى الله كان الله يستجيب منها.





وأشار المفتي السابق إلى أنها فكرت في مغادرة مصر بسبب كثرة التردد عليها من المواطنين بسبب هذا الأمر، منوها أنه يجوز التوسل بأولياء الله الصالحين ويعقب ذلك العمل وعدم التواكل على الدعاء فقط، وأن ما يقوله البعض عن التوسل بأنه شرك مجرد "لخبطة" فسيدنا آدم لما خلقه الله توسل بنبينا أن يغفر الله له.





من جانبها نبهت دار الإفتاء المصرية ، أن التوسل بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.









واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.





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