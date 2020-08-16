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محافظات

عقب انتهاء الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.. حملات لرفع الإشغالات والإعلانات بالشرقية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن حملات لرفع الإعلانات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية فضلا عن حملات رفع الإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة حى ثان الزقازيق برفع الإعلانات والإشغالات و لافتات الدعاية الإنتخابية من نطاق الحي كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع الإشغالات الموجودة بنطاق الحى شملت شوارع الجلاء و البوسته وميدان عرابي ونفق المحطة وحلقة السمك وتحت كوبرى أبو عميرة.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة رفع إشغالات مكبرة بنطاق المركز والمدينة لرفع إعلانات وبانرات الدعاية الانتخابية وقام رئيس مركز ومدينه بلبيس بالتعاون مع الوحدة المحلية بغيته بإزالة التعديات على حرم الطريق العام بمنطقة أبو سمران لإستكمال أعمال توسعة الطريق.
كما قام قسما الإزالات و الإشغالات و الإعلانات برئاسة المركز بحملة لإزالة كافة لافتات الدعاية الإنتخابية بعد الإنتهاء من أعمال الانتخابات بداية من طريق ميدان الدكتور مجدي يعقوب / طريق عبد المنعم رياض حتي ميدان أبو سمران ومن الشوارع الرئيسية بمدينة بلبيس
وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كافة الإشغالات ولافتات الدعاية الإنتخابية بعد الإنتهاء من أداء الإنتخابات فتمت إزالة اللافتات من مداخل المدينة والمنتزهات وشارع النصر بأكمله وشارع العبور وميدان الشهداء وميدان العروبة وميدان الزراعة وأمام موقف صافور وأمام كوبري الزراعة.

كما قامت الحملة برفع كافة الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق لفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين وعدم تكدس السيارات بالشوارع الرئيسية ومداخل الشوارع.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بمشاركة قسم الإشغالات برفع الإعلانات الغير مرخصة بنطاق مدينة القنايات .

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة اللافتات الخاصة بالدعاية لإنتخابات مجلس الشيوخ ورفع الإشغالات من على أعمدة الإناره والحوائط بالشوارع والطرق الرئيسية.

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