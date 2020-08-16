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أخبار العالم

أحكام بالحبس على مسئولين كبار بوزارة الداخلية الكويتية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:58 م
قوات الأمن الكويتية
قوات الأمن الكويتية
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قسم الخارجي
في خطوة كبيرة نحو العدالة، أصدرت محكمة الجنايات بالكويت، اليوم الأحد، حكمًا على عدد من المسئولين الحكوميين بعد رصد انتهاكات مارسوها خلال موقعهم بالسلطة، وفق ما ذكرت صحف كويتية.


وأتى حكم الجنايات بحبس عدد من مسئولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا بـ"ضافة وزارة الداخلية".


جاء قرار المحكمة بحبس العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة.


وألزمت المحكمة بتغريم العميد الحشاش وعدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات.


وقررت محكمة الجنايات، مصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله من منصبه، وعزل عدد آخر من المتهمين.


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