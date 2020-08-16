محافظ القليوبية يقرر النزول بتنسيق الثانوي العام إلى ٢٤٥ درجة

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بتنسيق الثانوى العام هذا العام الى 245 درجة بدلا من 251 درجة وذلك رغبة لمطالب أولياء الأمور.

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قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيجرى قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.





أشار الى أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقليويبة (رسمي) إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القليوبية.





كما انه لا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القليوبية إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.





وكان محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان قد اعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 ليصبح بحد أدنى 251 درجة.