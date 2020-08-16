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محافظات

فحص 14410 مريضاً ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة في القليوبية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:46 م
مبادرة الكشف عن الأمراض
مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة
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إبراهيم الهوارى
واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية للأسبوع التاسع على التوالى استقبال ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية وصرف علاجهم ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".


وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المبادرة شهدت إقبالاً متزايدًا منذ انطلاقها بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حتى الآن وتم الكشف على ما يقرب من 14410 مواطناً ومواطنة من أصحاب الأمراض المزمنة وتم صرف العلاج لـ 8485 مريضًا و1790 قرارا جديدا وتجديد 4135 قرارا.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أنه يتم صرف الأدوية للمرضى المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمدة 3 أشهر ويجرى الكشف على المرضى غير القادرين عن طريق توجيه القافلة الطبية إليهم وتوصيل العلاج إلى منازلهم.

وتابعت مهدي أنه تم تكثيف حملات وبرامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة الرئاسية بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والعمد والمشايخ ومناشدة أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية القريبة منهم والمخصصة لصرف علاجهم.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لجميع أبناء المحافظة من 18 عاما فأكثر وذلك لتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مركز طبى ووحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج.

بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين لتوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة فى أقرب مركز أو معمل خاص تيسيرًا على المواطنين حيث تم التعاقد مع عدد من المراكز والمعامل القريبة  مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.
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