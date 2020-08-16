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رياضة

كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك خلال مران اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:07 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة في مران الفريق للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام مصر المقاصة.

وكان الفريق حقق الفوز أمس على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام المقاصة تقسيمة بمشاركة إسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد عنتر وكريم بامبو وحسام أشرف وكاسونجو ومحمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد عيد وعدد من الناشئين.

وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة في بعض الأحيان لإبداء بعض الملاحظات الفنية وتدريبهم خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز.
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