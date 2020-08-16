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رياضة

مذيع قناة الأهلي يهاجم شريف إكرامي: إزاي بتحب النادي وتحرض اللاعبين على الرحيل؟ ..فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:26 م
شريف اكرامي ورمضان
شريف اكرامي ورمضان صبحي
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حسن العمدة
شن امير هشام مذيع بقناة الأهلي، هجوما حادا علي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق بعدما أصدر بيانا أمس يبرئ نفسه من أزمة رمضان صبحي ورغبته في الرحيل إلى بيراميدز.

وقال هشام، أثناء تقديم برنامجه فى قناة الأهلي ، إن شريف إكرامي صرح بأنه يحب النادي الأهلي جدا، لكنه يرفض عودة رمضان صبحي للفريق.



وعلق المذيع، على بيان شريف اكرامي وإبدائه حبه للنادي الأهلي، متسائلًا "أنهي حب ده يا كابتن شريف وأي مسئولية تتحدث عنها؟".

وتابع المذيع قناة الأهلي "عن أى انتماء تتحدث يا كابتن شريف؟ وكيف لقائد نادٍ كبير مثل الأهلي يحرض اللاعبين على الهروب أو الرحيل؟".

واختتم موجها رسالة لـ شريف إكرامي، "هو أنت بتلعب فى الأهلي ليه؟ هذا غريب للغاية".

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