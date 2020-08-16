بـ فستان مطرز.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد





نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "









وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية فستان ابيض مطرز وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.









وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها









يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.









وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.



