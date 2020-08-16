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100 ألف وفاة بسببها سنويا.. جمال شعبان: السكتة القلبية هي القاتل الأول في مصر والعالم.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، إن السكتة القلبية هي القاتل الأول فى مصر والعالم وبعدها السكتة الدماغية، وتوفى نحو 100 ألف بسببها سنويا.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القلب يستمر في العمل، حتى بعد حدوث السكتة الدماغية، معقبا "من هنا جاءت عمليات نقل القلب من الشخص الذى يصاب بالسكتة الدماغية لشخص غيره، لكن لم يتم تنفيذ ذلك الأمر حاليا فى مصر".

وأوضح العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أن عوامل الخطورة على القلب كثيرة جدا لذلك يعتبر القاتل الأول، منها عوامل تقليدية، وعوامل حديثة مثل فيروس كورونا، مؤكدا أنه يسبب جلطات فى القلب، والكلى، والمخ، والرئتين.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن أسباب السكتة القلبية يقسمها العلماء إلى قسمين، الأول الأشخاص الأقل من 35 عاما، والأشخاص الأعلى من 35 عاما، ولكن تبدل هذا التقسيم قبل كورونا.

وكشف العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أن الأقل من 35 عاما يصابون بالسكتة القلبية نتيجة خلل في كهرباء القلب، والأكثر من 35 عاما يصابون بالسكتة القلبية بسبب حدوث جلطة.

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