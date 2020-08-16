بـ فستان تايجر.. لجين عمران تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

وظهرت لجين بإطلالة كلاسيكية ناعمة تستعرض بها أنوثتها، مرتدية فستان تايجر طويلا، بحزام من نفس اللون حول خصرها، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.







وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.







وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: عبر الزمن و مع التجارب ستصل إلى مرحلة مزاجية رائعة ، راقية ، مريييييحة مرحلة يصعب فيها جدا تعكير مزاجك بسهولة ❤👌🏼".