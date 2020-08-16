بـ فستان تايجر.. لجين عمران تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت لجين بإطلالة كلاسيكية ناعمة تستعرض بها أنوثتها، مرتدية فستان تايجر طويلا، بحزام من نفس اللون حول خصرها، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها.
وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.
وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: عبر الزمن و مع التجارب ستصل إلى مرحلة مزاجية رائعة ، راقية ، مريييييحة مرحلة يصعب فيها جدا تعكير مزاجك بسهولة ❤👌🏼".
View this post on Instagram
.. .. عبر الزمن و مع التجارب ستصل إلى مرحلة مزاجية رائعة ، راقية ، مريييييحه .. مرحلة يصعب فيها جدا تعكير مزاجك بسهولة ❤👌🏼 .. .. @bulgari @zeenazaki .. .. 📸 @abdhajjar1 .. #الحمدلله #اللهم_لك_الحمد #القادم_أجمل #الحياة_حلوة #بكرا_أحلى #الدنيا_حلوة #سعادة #حب #سلام #أمل #اليوم_جميل_بكرا_أجمل #في_خاطري_همسه #الحياة_جميلة #إيجابية #تفائل #لجين #لجين_عمران #lojain#lojain_omran #summer #fashion #style #pinterest #fashionable #fashion #style #stylefashion .. ..