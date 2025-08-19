هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على محللة لغة الجسد الدكتورة ليلى شحرور، بطريقة صادمة لجمهورها بسبب وصف المحللة لها بأنها قد حمست الحاضرين بأحد حفلات الزفاف التي أحيتها بلغة جسدها المثيرة.

لترد عليها هيفاء وهبي في رسالة صادمة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "لو بس بتحّلي عن هيفا يا دكتورة الغيرة وروحي عالجي حالك، مني وحلي مشكلتك النفسية مع أنوثتك المفقودة العمى ما ازنخك، بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا شلكة، حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي اشهر شرشوحة بالشرق الأوسط".

ومن ناحية أخرى تستعد النجمة هيفاء وهبي، لإطلاق أول ميجا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

وكشف المنتج الفني تامر عبدالمنعم، مدير أعمال هيفاء، تفاصيل الألبوم المرتقب، موضحا بأنه سيصدر على 4 مراحل أو "بوكيهات"، تضم كل مرحلة 5 أغاني، وهو ما يمثل تجربة فنية جديدة تعطي مساحة أكبر للتنوع والتجديد في العمل.

ويشهد الألبوم تعاونا كبيرا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين وغيرهم، وهو ما يعكس حرص هيفاء على تقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.