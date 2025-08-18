خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

تسعى الحكومة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار رسمياً في جميع أنحاء الجمهورية وعلى كافة السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية.

الاتحاد العام للغرف التجارية، أعد تقريراً بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا، وهو ما سعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

ونستعرض لكم تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة وبدأت تنفيذها على أرض الواقع ..

رئيس الوزراء

تبكير موعد الأوكازيون الصيفي

وبالفعل بدأت الغرف التجارية بالمحافظات تنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلًا عن تبكير موعد «الأوكازيون الصيفي»، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% و50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

تخفيضات تصل إلى 18%

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين- من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية- بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

خصومات 20% على السلع الغذائية

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير قيام المنتجين والمستوردين- بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية- بطرح خصومات من 5% إلى أكثر من 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24% في العديد من الأصناف، فضلًا عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

رئيس الوزراء

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط،.

وكذلك بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

خصومات على مستلزمات المدارس 10%

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10%، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

أنخفاض أسعار السيارات 20%

كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% و20%؛ سواء الجديدة أو المستعملة، مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.