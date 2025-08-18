قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

رشا عوني

تسعى الحكومة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار رسمياً في جميع أنحاء الجمهورية وعلى كافة السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية. 

الاتحاد العام للغرف التجارية، أعد تقريراً بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا، وهو ما سعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم. 

 

ونستعرض لكم تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة وبدأت تنفيذها على أرض الواقع .. 

تبكير موعد الأوكازيون الصيفي

وبالفعل بدأت الغرف التجارية بالمحافظات تنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلًا عن تبكير موعد «الأوكازيون الصيفي»، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% و50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

تخفيضات تصل إلى 18%

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين- من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية- بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

خصومات 20% على السلع الغذائية

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير قيام المنتجين والمستوردين- بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية- بطرح خصومات من 5% إلى أكثر من 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24% في العديد من الأصناف، فضلًا عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط،.

وكذلك بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

خصومات على مستلزمات المدارس 10%

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10%، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

أنخفاض أسعار السيارات 20%

كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% و20%؛ سواء الجديدة أو المستعملة، مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

