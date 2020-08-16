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رياضة

قرار عاجل من كارتيرون بشأن موعد تدريبات نادي الزمالك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:07 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، تعديل موعد مران الزمالك غدا الإثنين.

وسوف يكون موعد تدريب الفريق في الخامسة مساء بملعب النادي بدلا من التدريب صباحا استعدادا لمواجهة نادي مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار كارتيرون قائمة الفريق استعدادا للمباراة بعد نهاية التدريب غدا، حيث يدخل الفريق في معسكر ليلة المباراة.

كان الزمالك قد فاز أمس على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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