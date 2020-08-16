تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو





وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه اتفق مع كيكي سيتين للتعاقد لتدريب نادي مصر الذي يلعب الآن في الدوري الممتاز.









وتابع: سيتين طالب بضم مجموعة من اللاعبين للنادي، واتفقنا عليهم وكنا على بعد خطوة واحدة لبداية جديدة مع ناد مصري جديد.









وأضاف آل الشيخ، تلقى سيتين عرضا من برشلونة واتفق معي على التعاقد، فلم أقف في طريقه وتعاقد مع برشلونة ولم نستمر في مشوارنا بالدوري المصري.





وأشار الى أن مشواره في الدوري المصري توقف منذ تجربته مع بيراميدز، ونستعد للاستثمار في أوروبا بشكل كبير.