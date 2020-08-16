AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:50 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
عمرو ابوبكر
فجّر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة عن تعاقده مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي.


وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إنه اتفق مع كيكي سيتين للتعاقد لتدريب نادي مصر الذي يلعب الآن في الدوري الممتاز. 


وتابع: سيتين طالب بضم مجموعة من اللاعبين للنادي، واتفقنا عليهم وكنا على بعد خطوة واحدة لبداية جديدة مع ناد مصري جديد.


وأضاف آل الشيخ، تلقى سيتين عرضا من برشلونة واتفق معي على التعاقد، فلم أقف في طريقه وتعاقد مع برشلونة ولم نستمر في مشوارنا بالدوري المصري.
 

وأشار الى أن مشواره في الدوري المصري توقف منذ تجربته مع بيراميدز، ونستعد للاستثمار في أوروبا بشكل كبير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

لخلافة كيكي سيتين.. ميسي يطالب إدارة برشلونة بالتعاقد مع بيلسا

تقارير: بوتشيتينو يخلف سيتين في تدريب برشلونة بعد فضيحة بايرن ميونخ

أخبار الرياضة.. وفاة حارس الزمالك السابق وحادث لعضو مجلس إدارة الأهلي.. وميدو يهاجم كهربا

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

ترشيحاتنا

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

الأهلي يوجه الشكر لشريف إكرامي وينهي علاقته مع فريق الكرة

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

قرار عاجل من كارتيرون بشأن موعد تدريبات نادي الزمالك

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

اتفاق سلام خلال أشهر.. إسرائيل تكشف عن دولة عربية جديدة مستعدة للتطبيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع