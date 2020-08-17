الجار الله: الرئيس السيسي وعد وأوفى

أكد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى، وذلك عقب افتتاحه المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





وكتب "جارالله"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "رئيس مصر السيسي والله أنك وعدت وأوفيت مفخرة افتتاحك المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو منظر مفرح".





وأضاف "المشاريع كثيرة في عهدك مصر وأهلها يستحقون متابعتك الحثيثة والله أن مصر بخير وزمنها القادم فيه كل الخير".





ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى حجر الأساس للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





وتضم محطة عدلي منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.



