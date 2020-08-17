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شادي محمد نجم النادي الأهلي يلقن رمضان صبحي درسا قاسيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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عادل نصار
شن اللاعب الدولي شادي محمد الأهلي ومنتخب مصر السابق، على اللاعب الدولي رمضان صبحي، بعد تركه للنادي الأهلي مؤخرا.

وقال محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الأحد، إن لم نطبق الاحتراف مثل العالم الخارجي في مصر، مضيفا أنه :"رمضان صبحي لاعب ابن النادي الأهلي وقال أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي ، وابن من ابناء النادي الأهلي عليه تحمل مسئولية كل كلمة يقولها وأنه مستمر مع النادي".

وأضاف شادي أن ما فعلة رمضان وتصويره إعلانا وأكد كثيرا أنه باق مع النادي الأهلي وبعد ذلك فعل العكس أمر يجعلنا جميعا ننفعل ونستنكر.

وتابع اللاعب الدولي شادي محمد الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه :"كان المفروض أن يمشي بالطريق التي تليق بالنادي الأهلي الذي رباه".

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