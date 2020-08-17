بعد الاستغناء عن شريف إكرامي ورمضان صبحي.. هاشتاج #جمهورك_معاك_ياأهلي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # جمهورك_معاك_يااهلي بعد رفض إدارة الاهلي التعاقد مع رمضان صبحي و الاستغناء عن شريف اكرامي.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "شكرا ليك من قلوبنا.. احنا اللي بنقولك ألف شكر شكرا انك علمتنا أن الرياضة أخلاق.. وأن الحياة نفسها أخلاق.. وأن النجومية والنجاح نحصنهم بأخلاقنا مش بلسانها احنا كلنا محظوظين اننا عاصرناك وانت في نظرنا ونظر التاريخ والجميع أشرف وأنقى وأطهر من كل من أساء إليك #جمهورك_معاك_يااهلى " و" احنا نورك في سكتك هنسندك في وحدتك احنا درع الكيان#جمهورك_معاك_يااهلي".
وقال أخرون" النادى للجمهور احنا معاك يااهلى ندعم نادينا وادارة نادينا لاخر المشوار ...جمهورك دا حمااااك #جمهورك_معاك_يااهلى " و" دايما خلف الكيان وهنكون الداعم الأول والأخير طول ما فينا نفس ".
وأضاف آخرون: "مش هيفرقنا عن حبنا وتشجيعنا ودعمنا ليك يا أهلي غير الموت #جمهورك_معاك_يااهلى " و" الأهلي يقرر استبعاد التفاحة التي فسدت فأفسدت ما حولها. بس عاجبني اللي بين السطور امبارح طالب في بيانه بتوفير الاستقرار للفريق عشان افريقيا. انهاردة الأهلي استجاب واستبعده للحفاظ على استقرار الفريق في رسالة ان الاستقرار ده مش هيحصل الا باستبعاد انصاف المنتمين#جمهورك_معاك_يااهلى".