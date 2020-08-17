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أخبار العالم

قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:54 ص
غلق الطريق الدائري
غلق الطريق الدائري في هذا الاتجاه بسبب تسرب جاز من فنطاس
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القسم الخارجي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ليست موجهه إلى إيران. 

وكتب قرقاش على تويتر: "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهًا إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق". 

وأضاف: "القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا". 

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال الإيرانية داخل البلاد لتسليمه مذكرة احتجاج علي خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر الإمارات من "فتح أبواب المنطقة أمام الكيان الصهيوني" وذلك في تعقيبه على اتفاق السلام الذي أعلنت عنه الإمارات وإسرائيل في بيان مشترك، الخميس.

قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران
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