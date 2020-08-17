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تعليم

جامعة حلوان:31 ألفا و584 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:14 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة (٢٠٢٠-٢٠٢١) حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بإجمالي ٣١٥٨٤ طالبا وطالبة بالجامعة. 


وأقيمت الاختبارات تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات  مقياس أداء هام للطلاب و قدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة. 


وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن ٣١٩٩ طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم ٤٧٢٩ طالبا ، وكلية التربية الفنية ٥٠٨٥ طالب وطالبة، والتربية الموسيقية ٢٣٥٩ طالبا وطالبة ، والفنون التطبيقية ٤٧٨٢ طالبا وطالبة ، والفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات ، والفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة. 

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بجامعة حلوان قد بدأت يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠. 

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