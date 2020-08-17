كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الإثنين ، إنه يجب إغلاق الدولة لمدة أسبوعين بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.





وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم، لـ إذاعة صوت لبنان "نعلن اليوم حالة التأهب العام ونحتاج إلى قرار شجاع بإغلاق (البلاد) لمدة أسبوعين".





وحذر وزير الصحة اللبناني أن الدولة تواجه "تحد حقيقي"، مشيرا إلى أن "الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل"، حسب تعبيره





وسجل لبنان ، أمس الأحد ، 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





ويعاني لبنان من اسوأ ازماته حاليا بعد انفجار مرفأ لبنان وهي الطامة التي "زادت الطين بله" في البلد الذي يعاني ازمة اقتصادية كبيرة منذ أكتوبر العام الماضي، وتعتبر الزيادات المطردة في حالات الاصابة الجديدة بالفيروس المستجد نتيجة للترهل العام الذي تعاني منه الدولة في اعقاب الحادث المدمر.



