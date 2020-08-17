مواجهة متكافئة بين إنبي وسموحة اليوم بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي فى مواجهة قوية عندما يستضيف سموحة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .



ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز .



وفى المقابل يبحث سموحة عن تحقيق الفوز أيضا بعد تعادله الأخير مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، ويدخل سموحة مباراة اليوم كاملا للعدد باستثناء حارسه الهاني سليمان والذى يغيب بسبب الإيقاف .



ويمتلك سموحة 26 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بينما يقع إنبي فى المركز السابع بـ 25 نقطة .