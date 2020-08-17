AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهة متكافئة بين إنبي وسموحة اليوم بالدوري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:29 ص
جانب من مباريات إنبي
جانب من مباريات إنبي وسموحة
Advertisements
عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي فى مواجهة قوية عندما يستضيف سموحة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وفى المقابل يبحث سموحة عن تحقيق الفوز أيضا بعد تعادله الأخير مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، ويدخل سموحة مباراة اليوم كاملا للعدد باستثناء حارسه الهاني سليمان والذى يغيب بسبب الإيقاف .

ويمتلك سموحة 26 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بينما يقع إنبي فى المركز السابع بـ 25 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يواجه ساوثهامبتون اليوم وعينه على المربع الذهبي

إنبي يتعادل مع أسوان 1-1 في سلسلة وديات الفريق استعدادا للأهلي

سلبية مسحات لاعبي إنبي قبل مواجهة سموحة.. غدًا

ترشيحاتنا

الشريف يعامل بشرف والمجرم تلاحقه العدالة.. ضاحي خلفان: ليش نخاصم اليهود؟

فيديوجراف.. مواصفات صفقة القطارات الإسبانية الجديدة

من أمام البحر.. دينا تستمتع بإجازتها الصيفية

توقف الحركة المرورية على دائري المعادي بسبب تسرب جاز من سيارة.. صور

بشرى سارة حول علاج كورونا المصري

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

AdvertisementS

الأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

موعد مباراة الأهلي وأسوان والقنوات الناقلة

بعد قصة حب.. زواج عبد الرحمن بركات ومنار مسعد لاعبي المنتخب المصري لقصار القامة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يتحدث عن سيتين ويكشف كواليس في أزمة رمضان صبحي

عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

في حوار لـ صدى البلد.. المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف أسرار ومخاطر المكملات الغذائية على الرياضيين

بين مبشر وغير مطمئن...نجوم الأهلي والزمالك يكشفون لـ "صدى البلد" عن رأيهم في أداء الفرق في الدوري المصري

انتهاء موسم المقهوي مع الأهلي السعودي

خوفًا من إغراءات بيراميدز.. الزمالك يرفع عرضه المالي لتجديد عقود ساسي وأوباما وجمعة

تعرف على سر عودة باهر المحمدي لتدريبات الدراويش رغم غيابه 5 أشهر

بالأرقام.. لعنة الفرق الإسبانية تحاصر مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قياس الوزن أولا قبل الدخول.. مطعم صيني يفرض شرطًا غريبًا على زبائنه

بمشروب منزلي.. احمي نفسكِ من الموجة الثانية لفيروس كورونا

بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع