نائب مدير حميات إمبابة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أشرس.. فيديو

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة التعليمي، إن الوضع الصحي ضد كورونا ليس بأمان وخاصة في ظل وجود عدم الخوف من الفيروس وتجمعات، والذي قد يتسبب في رفع معدلات الإصابة.





وأضاف الجارحى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى،" مفيش حاجة اسمها موجة ثانية، إلا بعد وصول الموجة الأولي للرقم زيرو، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية ستبدأ بعد انتهاء الموجة الاولى بالكامل وتسجيل صفر اصابات لفترة.





وأوضح أن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا ، ولا يمكن الحديث الآن عن موجة ثانية، منوهًا أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وحذر من أنه إذا جاءت موجة ثانية للفيروس فستكون أشرس من الأولى، لأن هذا يعني أن الفيروس تطور جينيًا ليهدد خلايا الجسم.