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فن

كل ما تعلمت من والدي .. أصالة توجه رسالة إلى ابنيها آدم وعلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة اصالة صورة لابنائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر في الصورة ابناء اصالة آدم وعلي ، وعلقت أصالة علي الصورة قائلة : " صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل .. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالًا صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبًّا واهتمامًا ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور .. أنا خُلقت أُمًّا ولستُ والدة .. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر " . 

طرحت السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

من ناحية اخري أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم".


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