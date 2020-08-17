عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب





افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامه اليومم بعد تأخر ساعتين .





ومن المنتظر أن تناقش الجلسه اليوم عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.





ويأتي في مقدمة جدول أعمال المجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه.





وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.





ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.