مش لاقي حاجة مختلفة.. يحيى الفخراني يكشف سر غيابه عن الماراثون الرمضاني 2025

كشف الفنان الكبير يحيي الفخراني خلال استضافته في برنامج مساء dmc ، عن سر غيابه عن الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال الفخراني: اعتذرت عن المشاركة في

موسم رمضان 2025 عشان

مجاليش عمل يشدني.. وأشفق على المؤلفين لأن أنا قدمت كل الأفكار ومش لاقي حاجة مختلفة تتعرض عليا وأقدمها.. ومعنديش مشكلة مع الاقتباس من أعمال الغرب بس تعملها بحرفية.

كرمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط ، الفنان المصري الكبير يحيي الفخراني في احتفالية كبرى.

وحصل الفخراني علي جائزة شخصية العام الثقافية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في احتفالية كبري، أقيمت خلال الساعات الماضية.

أعمال يحيى الفخراني



وشارك الفنان يحيى الفخراني، في الموسم الدرامي الرمضاني قبل الماضي بمسلسل عتبات البهجة، الذي تم عرضه عبر قناة dmc الفضائية، ومنصة watch it.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



جدير بالذكر أن المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.