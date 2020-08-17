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محافظات

بيطري الوادي: حملات لتحصين الماشية ضد "الجلد العقدى"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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منصور ابوالعلمين
قال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بـالوادي الجديد، إنه تم البدء فى حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك من خلال الفرق البيطرية التى تجوب القرى والمدن وإجراء التحصينات من خلال مقابل مادى بسيط على الرأس الواحدة يتحملها المربين. 

وأوضح أنه تم توفير الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتوفيرها بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات وصرفها لفرق التحصين لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية.

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وتستهدف الحملات تحصين 65 رأس ماشية من الأبقار وحمايتها من مرض الجلد العقدى، فى ظل الانتهاء من تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح أن مرض الجلد العقدى الذى ظهر مؤخرا وانتشر بين الماشية فى مركز الفرافرة حيث كانت البؤرة الأولى فى قرية النهضة بمركز الفرافرة وعلى الفور تم إجراء التحصينات الحلقية بدائرة نصف قطرها 10 كيلو مترا حول البؤرة التى ظهرت بها أول إصابة لضمان السيطرة والتحصين الوقائى فى محيطها.

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