AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان اختبارات القدرات بتربية نوعية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:03 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للجان اختبار القدرات بكلية التربية النوعية بقنا، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات و متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وفقًا لمعايير وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وتفقد رئيس الجامعة، بتفقد اجراءات الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية وذلك بالإدارة الطبية بمقر الجامعة.


وأكد رئيس الجامعة، التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، خلال تواجد الطلاب داخل كليات الجامعة.

وأوضح أن لجان اليوم شهدت  أداء ٨٠ طالبا وطالبة اختبار القدرات بكلية التربية النوعية، منهم 52 لقدرات التربية الفنية و 28 للتربية الموسيقية.


و أضاف غرباوى، كما تقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 95 طالبا وطالبة وتقدم 42 طالبا وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

اقرأ أيضًا :


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع سير الامتحانات بكليتي التجارة والتربية النوعية

فى أول يوم.. 501 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

حصاد اليوم الأول لاختبارات القدرات.. 60 ألف طالب وطالبة سجلوا على موقع مكتب التنسيق لأدائها.. وانتظام الاختبارات وسط إجراءات احترازية

فى اليوم الخامس.. ٢٥٥ طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

لجنة من الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادى

جنوب الوادى تستقبل 162 طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يشهد عقد قران ابنة صديقه الراحل .. صور

الوجبات والكلمات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام.. مذاق بطعم الموت| صور

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

شريف إكرامي يجمع متعلقاته من غرف الملابس وينهي علاقته بالأهلي

AdvertisementS

شريف إكرامي يجمع متعلقاته من غرف الملابس وينهي علاقته بالأهلي

يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

حجز الحكم على سما المصري في التحريض على الفسق والفجور لـ 21 سبتمبر

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض والبط والكتاكتيت.. تعرف عليها

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يشهد عقد قران ابنة صديقه الراحل .. صور

شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

سكن ومواصلات مجانا..القوى العاملة: توفير 344 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل لـ 13 ألف جنيه

الحكومة: خطة للتعامل مع احتمالات ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه .. تعرف على عقوبة مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي.. فيديو

لعنة الإنذار.. 3 نجوم كبار فى الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

عيب عليكي.. فيفي عبده تتعرض لعاصفة انتقادات بسبب صورة جريئة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة