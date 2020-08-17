رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان اختبارات القدرات بتربية نوعية

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للجان اختبار القدرات بكلية التربية النوعية بقنا، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات و متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وفقًا لمعايير وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وتفقد رئيس الجامعة، بتفقد اجراءات الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية وذلك بالإدارة الطبية بمقر الجامعة.





وأكد رئيس الجامعة، التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، خلال تواجد الطلاب داخل كليات الجامعة.

وأوضح أن لجان اليوم شهدت أداء ٨٠ طالبا وطالبة اختبار القدرات بكلية التربية النوعية، منهم 52 لقدرات التربية الفنية و 28 للتربية الموسيقية.





و أضاف غرباوى، كما تقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 95 طالبا وطالبة وتقدم 42 طالبا وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

اقرأ أيضًا :



