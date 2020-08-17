تضامن الإسكندرية تعاين العقارين المنهارين لتقديم مساعدات للمضارين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة طارق جمال، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، عن تقديم مساعدات مالية للأسر المضارة من حادث انهيار العقارين بحي الجمرك بوسط الإسكندرية.





وقالت المديرية في بيان اليوم الاثنين، ان مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية توجه إلى موقع الحادث للمعاينة وبصحبته الجمعية الشرعية وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية الذي حرص علي التواجد منذ الساعات الاولي لحدوث الانهيار لتفقد الاسر المضارة وتقديم واجب العزاء.





اقرأ أيضا:





كما تم تقديم مساعدات مالية لعدد ١٣ اسرة، ٤٥ فردا، بعد الحصر والمعاينة وعمل الابحاث الاجتماعيه لهذه الاسر، كما تم تقديم مساعدة مالية من جمعية اسكندرية للمكفوفين.





وتم توزيع ٢ كرتونة مواد غذائية لكل أسرة مضارة للتخفيف من معاناة الأسر المضارة وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم.





يذكر أن المستشار محمد أنور، رئيس نيابة الجمرك، قرر، اليوم الإثنين، التحفظ على ملفات العقارين المنهارين في حي الجمرك من إدارة الحي، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص العقارين والعقارات المجاورة.





كما قرر استدعاء سكان العقارين ومسئولي الحي لسؤالهم حول الحادث، وسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثة السيدة ضحية الانهيار.