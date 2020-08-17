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محافظات

ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:03 م
بطولة السباحة بالزعانف
بطولة السباحة بالزعانف
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أحمد بسيوني
اختتمت اليوم "الااثنين" منافسات المرحلة الاولى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف - مياه مفتوحة -  وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية.


وشهدت البطولة -المؤجلة منذ شهر مارس الماضي في أعقاب جائحة فيروس كورونا - مشاركة  ٤٦ ناديا وأكاديمية ومركز شباب و ٣٠٩ سباحين وسباحات.
 

كما شهدت البطولة حضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي و محمد خميس نائب رئيس الاتحاد  واعضاء المجلس اللواء  محمد أمين  والدكتور محمد صالح و العميد حسام الغزالي  والعميد عبد العال شاهين  وأشرف البكل والدكتور محيي فريد.


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وأسفرت نتائج سباق 4كم مرحلة 19 سنة انسات عن فوز جهاد جمعة خميس من نادى ابو قير بالمركز الاول، سلمى هانى فاروق من  نادى القناة بالمركز الثانى، وسهير اشرف فرغلى من نادى القناة بالمركزالثالث.


كما أسفرت منافسات 4 كم عمومى انسات عن فوز داليا وليد من نادى الغابة بالمركز الاول، بيرهان على سعد من نادى سموحة بالمركز الثانى، ويارا صديقى من نادى حدائق الاهرام بالمركز الثالث.


وفى سباق 4 ×2 كم مختلط  فاز الاتحاد السكندرى بالمركز الاول والرياضى البحرى بالمركز الثانى فيما فاز الغابة بالمركز الثالث. 


وفاز فريق الغابة بالمركز الاول فى مرحلة 17 سنة بنين وبنات وجاء الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى وحل فريق مركز شباب الجزيرة ثالثًا. 


وأسفرت مرحلة عمومى رجال عن فوز نادى القناة بالمركز الاول ونادى الغابة بالمركز الثانى والصيد بالمركز الثالث بينما فاز فريق سموحة بمرحلة عمومى رجال وانسات وجاء الغابة فى المركز الثانى والقناة فى المركز الثالث.


وفى سباق 4 كم مرحلة 19 سنة اولاد فاز زياد محمد سامح من نادى اتحاد الشرطة بالمركز الاول , ويوسف ابراهيم محمود من الاتحاد السكندرى بالمركز الثانى , ويوسف موريس نجيب من نادى الغابة بالمركز الثالث. 


وفى سباق 4 كم عمومى رجال فاز علاء محمد عبد العزيز من نادى القناة بالمركز الاول , محمد شهدى عيد من المؤسسة العسكرية بالمركز الثانى ومحمود مصطفى محمود من اتحاد الشرطة بالمركز الثالث.


ومن المقرر ان تقام منافسات المرحلة الثانية القصيرة علي مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٢١ الي ٢٤ أغسطس الجاري. 


كما يشارك في البطولة بمرحلتيها الاولي والثانية نحو ١٧٠٠ سباح وسباحة يمثلون ٤٦ ناديا ومركز شباب بمختلف انحاء الجمهورية.
ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة
ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة
ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة
ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة
ختام منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لـ سباحة الزعانف بالمياه المفتوحة
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