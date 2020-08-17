رئيس الموساد يصل إلى الإمارات

وصل رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الاثنين، إلى الإمارات، تمهيدا للتوقيع على اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.





وكان يوسي كوهين بالإضافة إلى أطراف إسرائيلية أخرى لعب دورا فاعلا في الخطوات التي سبقت الإعلان عن التوصل لاتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.





وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، زار كوهين الإمارات عدة مرات قبل الإعلان عن الاتفاق الذي أيدته العديد من الدول العربية والأوروبية.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في لقاء مع قناة سكاي نيوز، هو الأول من نوعه، إن إسرائيل ستقوم بتنظيم ترتيبات للمسلمين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب الاتفاق





وأَضاف: "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، لافتا إلى أن "تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد 19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا".





وأكد نتنياهو أن الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، مشددا على أن الشعوب في المنطقة ملت من الحروب والصراعات.





وأشار إلى أن معاهدة السلام مع #الإمارات ستساهم في مستقبل أفضل للمنطقة نتيجة تعاوننا في المجالات الحيوية، وأن المستقبل سيكون للدول المتقدمة في التكنولوجيا وريادة الأعمال.





وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الإمارات شريك حقيقي لإرساء السلام في المنطقة ونواجه تحديات مشتركة.