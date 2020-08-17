محمد صلاح يستعرض مهاراته خلال تدريبات ليفربول

شارك اللاعب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، جمهوره بفيديو جديد من أول تدريبات له مع الريدز فى الموسم الجديد.





ونشر محمد صلاح، فيديو خلال التدريبات عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".





واقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني.





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وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن تياجو ألكانتارا أبلغ زملائه في بايرن ميونخ بأنه سينضم إلى ليفربول، واختار منزله الجديد في إنجلترا.





وأضافت الإذاعة، أن ليفربول يتفاوض مع بايرن ميونخ حاليا لإنهاء الصفقة، بعد الحصول على موافقة اللاعب.





وتابعت الإذاعة، أن تياجو ألكنانتارا سيوقع على عقود انضمامه إلى ليفربول لمدة 4 مواسم.





وتبلغ القمية التسويقية لـ تياجو ألكانتارا 48 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.