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رياضة

بعدما منحت الجماهير ساديو ماني لقب أفضل لاعب .. هل انخفضت شعبية محمد صلاح أم تراجع مستواه؟

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب البطولة بعد غياب 30 عاما.

وتنافس على الجائزة مع ماني، زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسند أرنولد، وهداف الدوري الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وثنائي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين.

وتمنح الجائزة وفقا لاستطلاع رأي، حيث تقوم الجماهير بالتصويت عبر الموقع الإلكتروني للرابطة.

ووفقا للحساب  الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن ماني حصل على 41٪ من الأصوات، ليتفوق على منافسه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي (27٪) وزميله ترينت ألكسندر أرنولد (17٪).

ولم يدخل الفرعون المصري محمد صلاح في ترشيحات الجائزة هذا العام، رغم أنه أنهى الموسم كهداف لليفربول برصيد 19 هدفا وأكثر من السنغالي ساديو ماني الذي سجل 18 هدف.

يذكر انه منذ وصول محمد صلاح إلى ليفربول يتفوق على أي لاعب في أي جائزة تقوم على تصويت الجماهير حتى أساطير العالم تفوق عليهم الفرعون المصري في بعض الجوائز لمجرد أنها بتصويت الجماهير فهل تراجع مستوى محمد صلاح رغم أمه هداف ليفربول هذا العام أم قلت شعبيته؟

وفاز صلاح فاز بالجائزة عام 2018، بينما توج بها زميله فيرجيل فان دايك العام الماضي، لتبقى الجائزة في ليفربول للعام الثالث على التوالي.

وكان قائد ليفربول جوردن هندورسون، قد  فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، فيما توج البلجيكي دي بروين بجائزة أفضل لاعب بالدوري، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزية وهي الجائزة الرسمية للمسابقة.

ويعد ساديو ماني ثالث لاعب في ليفربول يتوج بجائزة فردية هذا العام بعد قائد الفريق جوردن هندرسون، والظهير الشاب ترنت ألكسندر أرنولد.
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