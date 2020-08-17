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محافظات

بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:12 م
انشاء المدن الجامعية
انشاء المدن الجامعية الجديدة بطنطا
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أحمد على

 أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.


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جاء ذلك في أعقاب الزيارة التفقدية للمشروع بسبرباى ، والتي رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

 


وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع علي التطوير المستمر في كافة المجالات بما يدعم توجهات الدولة المصرية ، بما في ذلك تطوير الخدمات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور  وإتاحة الفرصة لغير القادرين علي استكمال مسيرتهم التعليمية .

 

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن المشروع يضم إنشاء 3 مدن جامعية جديدة تقع علي مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.


أشار إلى أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء منها في مواعيدها المحددة، حيث أكد على الانتهاء من المدينة الجامعية الأولى خلال العام الحالي، والانتهاء من المدينة الثانية والثالثة خلال 18 شهرا من الآن.

بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور
بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور
بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور
بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور
بتكلفة 300 مليون جنيه .. إنشاء 3 مدن جامعية جديدة بجامعة طنطا..صور
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