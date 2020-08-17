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فن

أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم إبراهيم الأبيض عبر إنستجرام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
إستعاد الفنان أحمد السقا، ذكريات فيلم إبراهيم الأبيض ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد السقا، صورة من كواليس الفيلم .

وجائت تعليقات المتابعين كالتالى :
-الفيلم ده عالمى 
- فيلم جميل بجد 


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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة
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