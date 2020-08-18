لطلاب الشعبة العلمية.. هذه الكليات المتاحة بتنسيق 2020

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عـــــــن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول2020 بالجامعات: •نهنئ أبناءنا الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الأول) لهذا العام 2020 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 ، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

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البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165

الإجمـــــــــالي 149685

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان، عن اتخاذ عدد من الخطوات خلال اجتماعه الشهري فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2020 من بينها:

- اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).





- كما سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).





- كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.





- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.





- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول.





- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.