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نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن على البحر.. انتقادات حادة لـ فيفى عبده.. وهجوم شرس على نسرين طافش بعد كشف جزء من بطنها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:48 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
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أحمد إبراهيم
ناهد السباعى تظهر بمايوه جريء
شعر ريم مصطفى العشوائى يثير الجدل 

أثارت عدة نجمات حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ظهورها بإطلالات مثيرة على البحر وهو الأمر الذى أثار حفيظة جمهورهم وواجه بعضهن سيل من الهجوم الشرس. 

نرصد النجمات اللاتى تعرضن الى هجوم بسبب صورهن واطلالتها على البحر. 

فيفى عبده : 
نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت فيفى عبده فى الصورة بإطلاله جريئه وعلقت عليها قائله " يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك ".

وقوبلت صور فيفى عبده بعاصفة من الانتقادات وجاءت كالتالي : 


- ايه اللي انتي عملاه ده ؟! 
- عيب عليكي 
- احنا بنحبك يا فيفي بس بلاش الصور دي

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

ريم مصطفى : 
ونشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة صيفية مسدلة شعرها بشكل عشوائي.

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتى:
-حلو وى اللوك ده
-جميلة فى كل احوالك
-قمر يا فنانة 

إنجى المقدم : 
و نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت إنجى على الصورة قائلة "كل ما يمكنك تخيله حقيقى".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

القمر - تجننى - أجمل نجمة فى مصر 

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

نسرين طافش : 
وتصدرت الفنانة نشرين طافش مؤشرات البحث جوجل في مصر بعد أن شاركت جمهورها صورة من اطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وظهرت نسرين في اطلالتها ببنطلون من الجينز الضيق وبلوز بيضاء اللون كشفت فيها عن جزء كبير من بطنها مما دعى الجمهور لوصف اطلالتها بالمثيرة .

وعلقت طافش إ"محكومون بالأمل . وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ ".

ناهد السباعى : 
أما ناهد السباعى فشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام "  متابعيها بصورة لها من اجازتها الصيفية على الشاطئ . 

وكتبت ناهد السباعى على الصورة قائلة: "قبلة من الشمس على الأنف". 

وشاركت السباعي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.
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