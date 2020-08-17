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زاهي حواس: عرض الآثار بالخارج دعاية لمصر تدر أموالا .. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:04 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن عرض الآثار المصرية له أهمية كبيرة بالخارج والترويج لها، معلقا:"عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس".


وأضاف " حواس" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على شاشة "ON"، :" لو بيدى لقمت بعرض 10 قطع أثرية فى الخارج وألف بيهم العالم وأجيب فلوس عشان أكمل المتحف المصري الكبير".


وفيما يتعلق بدمج السياحة والآثار، قال :" لست مع ذلك الأمر إطلاقًا.. الآثار يجب أن تكون مجلس أعلى مستقل وليس وزارة تابعة للحكومة".


ونوه " وزير الآثار الأسبق " إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن على المتحف الكبير مليار دولار ، موضحا أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية لحماية الآثار المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.
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