زاهي حواس: عرض الآثار بالخارج دعاية لمصر تدر أموالا .. فيديو

قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن عرض الآثار المصرية له أهمية كبيرة بالخارج والترويج لها، معلقا:"عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس".









وأضاف " حواس" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على شاشة "ON"، :" لو بيدى لقمت بعرض 10 قطع أثرية فى الخارج وألف بيهم العالم وأجيب فلوس عشان أكمل المتحف المصري الكبير".









وفيما يتعلق بدمج السياحة والآثار، قال :" لست مع ذلك الأمر إطلاقًا.. الآثار يجب أن تكون مجلس أعلى مستقل وليس وزارة تابعة للحكومة".







