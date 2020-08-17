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خال الطفل المعتدى عليه بأسوان: محمد أصيب بشلل تام والجانى تعمد قتله

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال محمد عبد الرازق، خال الطفل المعتدى عليه، إن أبن شقيقته محمد مصطفى البالغ من العمر 15 عام تعرض لحادث إعتداء بشع، بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 35 عامًا، على إلقاءه داخل "عجانة مخبز".

وأضاف " عبد الرازق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بطحنه فى هذه الآلة التى تقوم بعجن 300 كيلو جرام من الدقيق، ما أدى إلى شلل تام لدى الطفل.

وتابع أن الجاني تعمد قتل أبن شقيقته، وتابع:" قاصد يعجنه..و لو دماغه هى اللى كانت تحت كان زمانه مات وسره معاه"، لافتًا إلى وضع الطفل الآن ماسأوى خاصة بعدما تعرض إلى شلل تام إلى جانب الكسور المتفرقة فى انحاء متفرفه فى جسده.

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