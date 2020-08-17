هآرتس: إسرائيل ترفض بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن تكون المحادثات السرية مع دولة الإمارات أسفرت عن موافقة على بيعها عتاد عسكري حساس بدون علم كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل.





ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤولين قولهم إن دول الخليج ضغطت فيما مضى على إسرائيل من أجل رفع معارضتها لصفقات أسلحة.





وقال المسؤولون الإسرائيليون المطلعون على تفاصيل العلاقات المتزايدة بين الإمارات وإسرائيل، إن تل أبيب لم تغير موقفها الثابت منذ سنوات طويلة، ولا تزال تعارض بيع مقاتلات إف 35 الأمريكية للإمارات.





وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة قد أعلنوا في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، مقابل تجميد إسرائيل لخطتها بشأن فرض سيادتها على أراض من الضفة الغربية.





ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي، فيما وصل رئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى الإمارات للتمهيد للتوقيع على الاتفاق.





وقالت تقارير إعلامية أمريكية إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجهز لاحتفالية يحضرها بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض، للتوقيع على الاتفاق.





ووجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين دعوة لولي عهد أبوظبي لزيارة القدس، فيما أعرب عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق بشأن مباشرة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.



