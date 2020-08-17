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حوادث

خالف جميع التحذيرات.. غرق شاب بشاطئ السلام 2 بالعجمي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:52 م
غرق شاب بشاطئ السلام
غرق شاب بشاطئ السلام 2 بالعجمي
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أحمد بسيوني
غرق شاب في شاطئ السلام ٢ بمنطقة ابويوسف بحي العجمي غرب الإسكندرية، رغم غلق الشاطئ تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بغلق جميع الشواطئ وعدم السباحة فيها لمحابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم يتم انتشال جثته حتي الآن. 

وتلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارا من من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق شاب عقب نزوله مياه البحر بالمخالفة للتعليمات، رغم تعليق لافتات بذلك. 


وتوجهت قوة من قسم العامرية اول بصحبه الإنقاذ النهري ، وتبين غرق محمد عبد الرشيد أحمد ١٨ عام، من محافظة الجيزة، وقامت قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثة وتوقف البحث مع دخول الليل لعدم الرؤية، ليرتفع بذلك العدد خلال آخر 3 أيام إلي 12 غريق. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومواصلة الإنقاذ النهري عمله صباح غدا.
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