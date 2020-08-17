خالف جميع التحذيرات.. غرق شاب بشاطئ السلام 2 بالعجمي

رغم غلق الشاطئ تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بغلق جميع الشواطئ وعدم السباحة فيها لمحابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم يتم انتشال جثته حتي الآن. غرق شاب في شاطئ السلام ٢ بمنطقة ابويوسف بحي العجمي غرب الإسكندرية،





وتلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارا من من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق شاب عقب نزوله مياه البحر بالمخالفة للتعليمات، رغم تعليق لافتات بذلك.









وتوجهت قوة من قسم العامرية اول بصحبه الإنقاذ النهري ، وتبين غرق محمد عبد الرشيد أحمد ١٨ عام، من محافظة الجيزة، وقامت قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثة وتوقف البحث مع دخول الليل لعدم الرؤية، ليرتفع بذلك العدد خلال آخر 3 أيام إلي 12 غريق.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومواصلة الإنقاذ النهري عمله صباح غدا.